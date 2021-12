Web aponta ida de Inês Brasil para o ‘BBB22’; entenda

Após fazer sucesso nas redes sociais com a música “Undererê” e por diversas vezes virar meme em 2021, Inês Brasil estaria cotada para o camarote do “BBB 22”, pelo menos é o que aponta a web.

O burburinho começou após o colunista Chico Barney, revelar em seu perfil do Twitter que um nome confirmado no reality iria movimentar a TV. “Acabo de ser informado a respeito de um nome confirmado no BBB 22 e suspeito que a TV brasileira nunca mais será a mesma”, escreveu.

Logo depois, a própria Inês Brasil apareceu em seu perfil na rede social escolhendo um emoji, prática que mostra aos fãs qual figura utilizar para ser reconhecido na torcida de um reality show. Pouco tempo depois de ter escolhido um cacho de uvas, ela apagou o tweet.

Rapidamente os internautas repercutiram os palpites. “Ines Brasil no BBB foi eu que pedi sim”, escreveu um usuário. “Inês tá no BBB, socorro, meu sonho tá acontecendo”, pontuou outro fã. Os confinados no reality show serão revelados oficialmente no dia 11 de janeiro.