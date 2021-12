Web comemora reencontro de Xand Avião e Solange Almeida: ‘Motivo do meu colapso’

A madrugada desta terça-feira (6) foi agitada para os fãs do Aviões do Forró. A web ficou com o coração quentinho após a reconciliação de Xand Avião e Solange Almeida, com direito a abraço, músicas antigas e Gkay chorando em sua “farofa”.

Um acontecimento deste tamanho não passaria batido pela web, que rapidamente levou os nomes dos músicos para o topo dos assuntos mais comentados no Brasil através do Twitter. “Xand”, “Gkay”, “Solange”, e “Aviões”, foram alguns dos termos mais repetidos.

“Motivo do meu colapso foi ver Xand e Solange cantando as antigas juntos”, escreveu uma internauta. “Acordei e vi que Solange e Xand cantaram ontem juntos. Não, véi… que momento, que momento”, comemorou outra usuária na rede social.

Confira a reação da web e os vídeos do momento: