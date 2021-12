WeService abre vagas de emprego; veja cargos

WeService anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações em Barueri, Santana de Parnaíba e Rio Grande do Sul. Para se candidatar, é necessário preencher todos os requisitos informados pela empresa. CONFIRA!

WeService anuncia NOVAS oportunidades de emprego

A WeService está com NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções em Barueri, Santana de Parnaíba e Rio Grande do Sul. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Supervisor de Instalação e Manutenção (Barueri) : ter formação técnica será considerado um diferencial;

: ter formação técnica será considerado um diferencial; Analista de Gestão de Incidentes (Santana de Parnaíba) : ter certificação ISO, ITIL ou PMI será considerado um diferencial;

: ter certificação ISO, ITIL ou PMI será considerado um diferencial; Técnico de Service Desk (Rio Grande do Sul): necessário ter conhecimento em hardware, impressoras e insumos.



Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado de trabalho, plano de saúde, plano odontológico, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

