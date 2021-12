WhatsApp agora permite escutar áudio antes de enviá-lo; veja como fazer

Muitos usuários do WhatsApp têm o costume ouvir os seus áudios assim que enviados. Pensando nisso, o mensageiro liberou uma ferramenta que permite que as mensagens de voz sejam ouvidas pelos usuários antes que sejam definitivamente enviadas no chat.

Veja também: WhatsApp: Status “online” será vetado para quem não está na sua lista de contatos

Para ter acesso ao novo recurso do WhatsApp, é preciso gravar o áudio no modo “mãos livres”. Ou seja, quando tocar no ícone de microfone é necessário mantê-lo pressionado e deslizar para cima. Feito sito, o controle ouvir o áudio antes do envio aparecerá.

Vale ressaltar que as atualizações do aplicativo são liberadas aos poucos, estão, é provável que a nova funcionalidade ainda não tenha atingido todos os usuários.

Confira a seguir duas maneiras de gravar uma mensagem de voz

Você Pode Gostar Também:

Com o ícone de microfone pressionado

Abra uma conversa no WhatsApp; Toque e pressione o microfone e comece a falar; Assim que concluir a fala, remova o dedo do ícone. A mensagem de voz será enviada automaticamente.

Com as “mãos livres”

Abra uma conversa no WhatsApp; Toque no microfone e deslize-o para cima; Remova o seu dedo do ícone e grave sua mensagem normalmente; Se necessário ouvir a gravação antes de enviá-la, toque no ícone de stop para reproduzir a gravação. Na ocasião, é possível escolher entre mandar a mensagem ou descarta-la; Para enviar a mensagem, é só tocar no ícone da seta.

Outra opção para áudios

Além da possibilidade de reproduzir o áudio gravado antes de enviá-lo, o mensageiro permitirá em breve que a mensagem de voz seja gravada em etapas. Ou seja, além da opção de “stop”, a opção de pausar e retomar será adicionada.

Mensagens de voz do WhatsApp poderão ser gravadas em etapas

O ano de 2021 está sendo de muitas novidades para o WhatsApp. Mesmo no fim, o mensageiro ainda promete implementar várias outras funcionalidades, como a opção de gravar mensagens de voz por partes.

A nova configuração já está em fase testes na versão Beta do aplicativo. Por meio dela, o usuário poderá iniciar uma gravação e pausar para recuperar o fôlego ou enquadrar as ideias, podendo retornar posteriormente onde parou.

Até o momento a empresa não se pronunciou sobre a novidade, nem mesmo divulgou uma data para implementação da mesma. No entanto, novos detalhes devem ser divulgados em breve, inclusive para os usuários do WhatsApp Beta.