WhatsApp: Confira 5 recursos que você talvez não sabia

Que o WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada no Brasil não é novidade. Por outro lado, muitos usuários não conhecem algumas de funcionalidades, que muitas vezes acabam nem sendo cogitadas no dia-a-dia.

Pensando nisto, confira agora 5 recursos do mensageiro que talvez vocês não os conheça:

(1) Vídeos sem áudio: antes de enviar um vídeo para o seu contato, é possível tirar o áudio caso tenha saído com algum ruído indesejado. Basta clicar no ícone de som que um traço aparecerá indicando que o som foi desativado.

(2) Pesquisar figurinhas: os usuários podem pesquisar através de atalhos a figurinha perfeita para aquela conversa sem que perca tem procurando na galeria de adesivos. Basta inserir alguma palavra-chave relacionado ao deseja que ela aparecerá.

(3) Modo economia de dados: por meio desse recurso o usuário pode economizar a internet dos dados móveis, por exemplo. No entanto, até o momento ele só está disponibilizado para dispositivos iOS.

(4) Excluir mídias: o WhatsApp permite que o usuário identifique quais chats ele possui um maior número de mídias compartilhadas. Desta forma, quando for apagar alguns conteúdos para liberar espaço no aparelho, é possível escolher certeiramente as conversas mais carregadas.

(5) Selecionar quem pode te adicionar em grupos: se você não gosta de ser inserido em grupos sem o seu consentimento e passar pelo constrangimento de sair deles posteriormente, essa função é ideal para você. Com ela, é possível selecionar as pessoas que podem adicionar o seu número em grupos. Ela pode ser encontrada nas configurações do mensageiro, em “Grupos” e depois em “Meus contatos, exceto…”.

WhatsApp libera compartilhamento de mídia facilitado

Um novo recurso foi encontrado pelo site WABetaInfo no WhatsApp Beta para Android e iOS. De acordo com o portal, os usuários poderão compartilhar arquivos de mídias (fotos ou vídeos) sem precisar recorrer a opção de “encaminhar”.

Neste caso, será implementada a funcionalidade de “alterar destinatários” na própria tela de edição do arquivo. Desta forma, uma mesma mídia pode ser compartilhada com mais de uma pessoa, inclusive no Status, diretamente pela aba do chat.

Até o momento não há muito esclarecimento de como a nova ferramenta funcionará. No entanto, é provável que uma lista de destinatários apareça na parte inferior da tela de compartilhamento/edição na conversa.

Sendo assim, o usuário poderá escolher quantos contatos quiser para enviar o arquivo, assim como compartilhar o conteúdo direto nas publicações temporárias de 24h (Status) sem precisar sair do chat.

Embora a ferramenta não seja inovadora no mundo dos aplicativos, é considerada um atalho para facilitar o envio de fotos, vídeos e GIFs no mensageiro, a ressaltar aqueles feitos instantaneamente pela câmara nativa da plataforma.

Cabe salientar que os testadores ainda não estão tendo acesso a novidade, mas em breve poderão utilizá-la. Neste sentido, caso seja um usuário do WhatsApp Beta, fique de olho nas atualizações disponíveis para o aplicativo no Play Store e na App Store.