WhatsApp: função de ocultar “visto por último” será padrão

O WhatsApp trará uma nova atualização para sua plataforma. Em breve, os usuários poderão ocultar de forma padrão o “Visto por último” para contatos que nunca conversaram antes pelo aplicativo. Até então, o recurso permitia que qualquer um pudesse ver se a conta está ativa.

Atualmente, os usuários do mensageiro conseguem optar em deixar o “Visto por último” disponível para “todos”, “meus contatos” ou “ninguém”. Neste caso, basta escolher a opção desejada. A novidade deve ser disponibilizada para aparelhos Android na nova configuração.

Função de ocultar “visto por último” será padrão

Boletos podem ser pagos no WhatsApp por meio da carteira digital 99Pay. A possibilidade surge para usuários do mensageiro que possuem cadastro no sistema de pagamentos do 99. Basta ter, ao menos, R$ 10 na plataforma para ativar a funcionalidade.

Na prática, o usuário deve adicionar o número oficial da carteira digital no celular para realizar o pagamento do boleto através do chat do WhatsApp. Neste caso, é preciso salvar o (61) 3550-8938, e iniciar uma conversa pelo mensageiro.

Como pagar boletos pelo WhatsApp usado o 99Pay?

Após adicionar o número oficial do 99Pay, acesse o WhatsApp e:

Abra o chat com o contato do 99Pay; Digite a palavra “Menu” e envie; Na sequência, aceite os termos de serviço; Agora, clique em “Ver Menu”; Em seguida, selecione a aba “Pagar boletos” e depois “Enviar”; Neste momento, será necessário digitar o código de barras do boleto, enviar o documento em PDF ou mandar uma foto clicando no ícone da câmera; Feito isto, confirme se todas as informações do boleto estão corretas; Caso tudo esteja ok, vá em “Confirmar” para concluir o pagamento; Pronto! O seu boleto foi pago pelo 99Pay.