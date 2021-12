WhatsApp ganha loja de figurinhas; veja como usar

O WhatsApp lançou para sua versão beta do Desktop uma loja de stickers com vários pacotes de figurinhas. Recentemente, o mensageiro também liberou uma ferramenta que permite a criação e edição de figurinhas.

Conforme o portal WABetaInfo, a loja de adesivos do WhatsApp Desktop Beta possui os mesmos pacotes oferecidos no aplicativo para dispositivos móveis, no entanto, funciona de maneira diferente.

O usuário não consegue baixar o pacote completo, ou seja, com todos os adesivos. Ele pode apenas escolher algumas figurinhas específicas por vez, para fazer o download e enviar nas conversas.

Para acessar o Sticker Store do WhatsApp, basta clicar no ícone “+” dentro do menu de adesivos. Depois disso, escolha entre as opções a figurinha que queira enviar na conversa. Vale ressaltar que o recurso só aparece caso o programa esteja atualizado.



O WhatsApp Desktop Beta 2.2147.9 ainda está sendo disponibilizado aos usuários. Devido a isto, é possível que nem todos os usuários do WhatsApp tenham acesso a novidade imediatamente.

Outra ferramenta de figurinhas

Além das novidades já mencionadas acerca dos adesivos, o mensageiro passou a permitir que o usuário verifique a origem da figurinha ao selecioná-la dentro do chat. Com isso, é possível visualizar as informações e descobrir qual pacote ela pertence.

Todos as novas ferramentas mais outras melhorias e correções podem chegar em breve a versão estável do aplicativo.

Banco do Brasil e Visa oferecem dinheiro de volta através do WhatsApp Pay

O Banco do Brasil está disponibilizando cashbacks de até R$ 25 para usuários que fizerem transações por meio do WhatsApp. A campanha é em parceria com a Visa, e concede o dinheiro de volta para aqueles que utilizarem o cartão de débito OuroCard.

A iniciativa valerá até março de 2022 e vai devolver R$ 5 reais por transação na plataforma de mensagens. Para cadastrar o cartão múltiplo OuroCard na função débito no aplicativo, basta acessar o menu de opções do aplicativo e tocar sobre a aba “Pagamentos”.

Feito isto, concorde com os termos de uso da função e prossiga com o cadastro dos dados do cartão no Facebook Pay. Para finalizar, o aplicativo do Banco do Brasil deve fazer uma verificação para autorizar as transações através do mensageiro.

Com a campanha, o usuário recebe R$ 5 por cada transação por meio do WhatsApp, sendo o limite cinco, podendo chegar ao valor de até R$ 25 em cashback. O dinheiro de volta cai diretamente na conta-corrente do titular na instituição financeira.

O WhatsApp Pay foi lançado oficialmente pela Meta em 2021. A ferramenta permite que usuários enviem dinheiro diretamente pelo aplicativo de mensagens.