WhatsApp inova e vai lançar recurso do TikTok

Já está em fase de testes no WhatsApp a opção de Reels. A ferramenta, até o momento implementada só no Instagram, foi inspirada nos pequenos vídeos do TikTok. De acordo com o portal WABetaInfo, em breve o mensageiro irá liberar a novidade.

O Reels foi liberado no Instagram em agosto de 2020 e atingiu um grande sucesso durante a pandemia da Covid-19. Na ocasião, a opção de mídia foi disponibilizada com tempo máximo de gravação de 15 segundos e depois com 30. Atualmente os vídeos alçam 1 minuto.

Nova função no WhatsApp semelhante ao TikTok

Vale ressaltar que a funcionalidade ainda está em desenvolvimento, sendo testada no WhatsApp em sua versão Beta. Após o aperfeiçoamento, a novidade poderá ser implementada na versão estável tranquilamente, assim como ocorreu na inclusão dos Stories/Status na plataforma.



Contudo, ainda segundo o WABetaInfo, muitos usuários criticaram a liberação do recurso do Reels, alegando que o mensageiro possui necessidades mais importantes, como a transcrição de áudio, por exemplo.

O WhatsApp possui uma série de novas funcionalidades em testes que podem ser lançadas a partir de 2022. Dentre os novos recursos têm aqueles que atendem aos pedidos dos usuários e outros que irão surpreendê-los.

Confira a seguir nove funcionalidades que o WhatsApp está desenvolvendo para serem lançadas na plataforma:

Mensagens que se autodestroem

O mensageiro está testando uma opção de envio que pode destruir mensagens em 24 horas, 7 dias ou 90 dias, conforme a relevância para o usuário.

Esconder o “visto por último”

Na versão Beta do aplicativo para Android, já é possível ocultar o status de “visto por último” de certos contatos específicos. Essas pessoas podem ser incluídas em uma lista de veto a visualização da informação.

Comunidades

Semelhante aos Canais de Transmissão do Telegram, a nova função já em teste possibilita a criação de comunidades. Nela, apenas dos administradores poderão enviar mensagens para os participantes da comunidade.

Edição de imagens

A edição de imagens estará disponível no momento de criar um ícone para grupos. É possível adicionar emojis de fundos coloridos na foto de representação do grupo na plataforma.

Reação

Mensagens poderão receber reações, assim como ocorre no Instagram e no Messenger. A possibilidade é tanto para conversas no privado quanto em grupos.

Reels

Por fim, a famosa função de Reels do Instagram também devem chegar ao WhatsApp. Até o momento não há detalhes de como os vídeos serão realizados e o seu funcionamento, mas pode estar vinculado a outra rede social.

Cashback

Usuários que utilizam o WhatsApp Pay podem começar a receber cashback das transações realizadas pelo meio de pagamento. Atualmente a possibilidade está sendo testada na Índia.

Ouvir áudios fora da tela da conversa

Em 2022, finalmente os usuários poderão ouvir mensagens de voz sem estar com a conversa aberta na tela.

Transcrição de áudio

Esta ferramenta será destinada a pessoas com deficiência auditiva. Como meio inclusivo, a transcrição do áudio tornará a voz da mensagem em textos.