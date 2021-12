WhatsApp libera acesso ao aplicativo apenas com o número do celular

Os usuários do WhatsApp podem utilizar o mensageiro no computador. Porém, para liberar o acesso do aplicativo na versão Web, o usuário precisa ler um QR Code, com a ajuda do celular, disponibilizado na página do aplicativo no navegador.

Veja também: WhatsApp Pay: Banco do Brasil e Visa oferecem dinheiro de volta

Todavia, uma nova ferramenta possibilita que o mensageiro seja acessado pelo computador usando apenas o número do celular. O chamado BlueStacks, é um emulador de Android que oferece esse serviço aos usuários.

Entretanto, usar o recurso traz alguns riscos, visto que pode ampliar o acesso da conta a cibercriminosos. Devido a isto, é necessário ter bastante cuidado na hora de usar a nova ferramenta.

Como funciona?

Você Pode Gostar Também:

Para acessar o WhatsApp no PC com o número de celular, é necessário instalar o BlueStacks e fazer o login normalmente. Na prática, o celular deve estar em mãos para realizar o compartilhamento das informações autorizadas por um código. Ao abrir a conta do mensageiro no computador, o aplicativo será desconectado no celular.

Veja como usar a ferramenta a seguir:

Faça o download BlueStacks execute o programa no computador; Toque em “Instalar agora” e aguarde a finalização dos ajustes iniciais; Faça o login na Play Store com sua conta Google e ative a sincronização; Concorde com os termos e condições; Escolha se quer fazer o backup dos dados no Google Drive; Abra a Play Store e procure pelo WhatsApp; Instale o aplicativo usando o emulador.

Para finalizar, ative o WhatsApp no computador como se estivesse no celular, informando o código de ativação recebido. Pronto, agora o mensageiro estará no seu computador, sendo desconectado automaticamente do seu celular.

Aprenda a acessar o mensageiro pelo PC com o número do celular

Se você usuário do WhatsApp se incomoda por acessar a plataforma e deixar visível através do status que está online, e não quer que certos contatos saibam disso, essas dicas são para você.

Embora os recursos não sejam oficiais do WhatsApp, é possível ler e até responder os chats sem que ninguém saiba. Veja como a seguir:

O WhatsApp costuma avisar o usuário que uma mensagem foi recebida por meio da barra de notificações do telefone. Por meio dela, é possível ler o conteúdo e até respondê-lo (se for em poucas palavras) sem entrar na plataforma, o que não ativa o status de online.

Ao ligar o modo avião, você pode ler e responder as conversas tranquilamente. Isso porque, a ação também interrompe a conexão com a internet, permitindo que ninguém saiba que você está no aplicativo. Para que as mensagens sejam enviadas, é só desativar o modo avião do telefone.

Os aparelhos Android possuem uma função semelhante as notificações, o widget. Com ele, as mensagens recebidas aparecem em uma janela pop-up, possibilitando que mensagens sejam respondidas sem precisar abrir o WhatsApp.

Antes de qualquer coisa, vale ressaltar que este recurso não impede que o status de online apareça quando estiver na plataforma. No entanto, ele permite que o seu contato não saiba se você leu a mensagem ou não. Para isso, basta acessar a aba de “Conta” nas configurações e clicar em “Privacidade” para desabilitar a confirmação de leitura.