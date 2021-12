WhatsApp: Novo recurso permite pausar e escutar áudio antes de enviá-lo

Se você tem o costume de ouvir os seus áudios no WhatsApp logo após enviados saiba que amará esta novidade. Na última semana o mensageiro passou a implementar a opção de pausar a gravação da mensagem de voz para reproduzi-la antes que seja enviada no chat.

Veja também: WhatsApp testa nova interface para a tela de chamadas de voz

Para usar o novo recurso é preciso gravar o áudio no chamado modo “mãos livres”. Neste caso, basta tocar no ícone de microfone na conversa e deslizá-lo para cima até “travar” a gravação. As opções de pause e reprodução aparecerá na barra logo em seguida.

Confira as formas que você pode enviar mensagens de áudio no WhatsApp

Como enviar uma mensagem de voz do jeito tradicional:

Você Pode Gostar Também:

Abra uma conversa no WhatsApp; Toque e mantenha o dedo pressionado no microfone, agora comece a falar; Assim que terminar, remova o dedo do microfone que a mensagem de voz será enviada automaticamente.

Como gravar no modo “mãos livres” e ouvir antes de enviar:

Abra uma conversa na plataforma de mensagens; Toque no microfone e deslize-o para cima; Remova o dedo e comece a gravar sua mensagem sem a necessidade de ficar pressionando o microfone; Caso queira ouvir o conteúdo antes de envia-lo, toque no ícone de parar e depois escolha o ícone de reproduzir para ouvir sua gravação; Ao ouvir o áudio, toque no ícone de lixeira para excluir a mensagem de voz ou toque em enviar para concluir o envio.

WhatsApp testa nova interface para a tela de chamadas de voz

O portal WABetaInfo, especializado em antecipar as novidades do WhatsApp, divulgou na quarta-feira (22) que o mensageiro está testando uma nova interface para o serviço de chamadas de voz.

A novidade foi encontrada na última versão beta do aplicativo. Segundo as informações, a nova tela será mais intuitiva e compacta, facilitando a vida dos usuários que costumam utilizar o recurso.

No mais, o WhatsApp também deve fazer uma nova configuração na parte central da tela, transformando o contato em uma espécie de card ou cartão com cantos arredondados.

Como mencionado, até o momento a nova configuração está sendo testadas apenas no mensageiro Beta para aparelhos iOS. Mas, nem todos os usuários da versão tiveram acesso a nova tela de chamadas.

Todavia, a expectativa é que quando for liberada para o WhatsApp estável também chegue aos aparelhos Android. Entretanto, segundo o site o aplicativo não costuma mexer na página de chamadas para seguir com o design no sistema.

Desta forma, é possível que o novo design não sofra qualquer alteração no Android.