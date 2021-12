WhatsApp oferece nova função muito aguardada pelos usuários

Atenção, usuários! O WhatsApp liberou para fase de testes a funcionalidade que permite bloquear certos contatos de visualizarem o status “Visto por último”. Até então, o recurso só era liberado entre três opções: “Todos”, “Ninguém” e “Meus contatos”.

A possibilidade está inclusa na seção “Meus contatos, exceto…”, encontrada nas configurações de privacidade da plataforma. Com ela, o usuário pode decidir quem quer impossibilitar de visualizar as suas informações ao visitar o seu perfil no mensageiro

Disponibilidade da novidade

De acordo com o WEBetaInfo, a nova função de privacidade está liberada para testes na versão beta do WhatsApp, com atualização 2.21.33.14 para Android. Desta forma, caso já queira utilizar o novo recurso, basta baixar a versão mais recente do mensageiro para testes.

Vale ressaltar que quando o usuário veta alguns de seus contatos de visualizarem suas informações, como o visto por último, ele também passa a ser impossibilitado de verificar as atividades das pessoas que bloqueou.

Além disso, o recurso de “Meus contatos, exceto…”, até o momento não se aplica as opções de “Foto de perfil” e “Sobre”, informações disponíveis no resumo do perfil. No entanto, a expectativa é que essa abrangência também seja liberada.

Contudo, a nova funcionalidade tem um único objetivo, reforçar a privacidade dos usuários da plataforma frente a contatos indesejados, como ex-namorados, chefes e outros.

Conexão sem o celular já está sendo liberada

A nova função que dispensa a utilização de celular para acessar a versão Web do WhatsApp está sendo liberada aos poucos para os que utilizam o aplicativo de mensagens. A função estava sendo testada desde julho e agora já está sendo liberada aos usuários. Entenda como isso vai funcionar na prática.

Com a atualização, os usuários poderão utilizar o aplicativo sem que o aparelho celular esteja conectado ao navegador. A plataforma poderá ser utilizada em até quatro computadores diferentes de forma independente.

No entanto, o dispositivo principal da conta é o celular, mas o aparelho não precisará estar como anfitrião em todas as conexões com o navegador, nem mesmo ligado para operar o mensageiro na web.

De acordo com o WhatsApp, “a implantação do recurso de acesso em múltiplos dispositivos continua vagarosamente para mais usuários”. “Este não é um lançamento oficial, mas uma continuação deste processo iniciado há alguns meses “, disse.

“Esta novidade permitirá que aqueles com seus aplicativos devidamente atualizados utilizem a plataforma em até quatro dispositivos vinculados sem exigir que seu telefone seja conectado”, continuou.

Antes do desenvolvimento da nova funcionalidade, a conexão do WhatsApp por meio do telefone para o computador era “espelhada”, o dispositivo que de fato enviava as mensagens era o smartphone.

Desta forma, o aparelho que era o responsável pela função de criptografia, que assegura ainda mais as mensagens. Por isso, quando o celular é desconectado da internet ou fica sem bateria, por exemplo, não é possível continuar usando o mensageiro pelo computador.