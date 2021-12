WhatsApp oferece quase 10 formas de leitura de mensagens sem que ninguém perceba

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens muito utilizado pelos brasileiros. Embora a plataforma conceda muitas funcionalidades, há algumas ferramentas de privacidade que quando não o bastante podem ser reforçadas por alguns truques.

Confira a seguir oito dicas para checar suas mensagens no aplicativo sem que os seus contatos percebam:

Desativar a confirmação de leitura

A maneira mais fácil de ler suas mensagens sem que os contatos percebam é desativando a confirmação de leitura. Basta acessar o menu “Conta”, “Privacidade” e desabilitar a “Confirmação de leitura”.

Abrir um pop-up da conversa

Para aparelhos iOS, o mensageiro permite que usuário leia parte do conteúdo recebido sem precisar abrir o chat. É só manter o dedo pressionado sobre a conversa para um pop-up aparecer na tela.

Ativar as notificações

Ao ativar as notificações, é possível visualizar o conteúdo de mensagens recém-chegadas e até mesmo responde-las em poucas palavras sem acessar o WhatsApp. Basta habilitar a função nas configurações do WhatsApp na opção de “Notificações”.

Criar um widget

Quem usa o mensageiro para Android pode colocar um widget do WhatsApp na tela inicial do celular. Uma das opções permite que o usuário veja as mensagens sem ter que entrar na plataforma.

Desligar a internet

Quando o aparelho fica sem internet é possível ler as conversas sem que ninguém perceba. Isso porque, não aparece a confirmação de leitura e nem o status de online.

Usar o WhatsApp Web

O WhatsApp disponibiliza uma versão para computadores que permite aos usuários visualizar a última mensagem da conversa só de manter por alguns segundos o cursor do mouse sobre o chat na lista de entrada.

Deixar o WhatsApp Web em segundo plano

Basta abrir o WhatsApp Web no navegador e abrir outra janela para sobrepor o aplicativo. Desta forma, as mensagens não serão marcadas como lidas.

Ativar as notificações do navegador

Ainda na versão Web, também é possível aproveitar as notificações. Clique nos três pontinhos no topo e ative as opções “Notificações na área de trabalho” e depois em “Mostrar prévia”.