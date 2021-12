WhatsApp oferece quatro maneiras de NOVA funcionalidade; veja como usar

Se você usuário do WhatsApp se incomoda por acessar a plataforma e deixar visível através do status que está online, e não quer que certos contatos saibam disso, essas dicas são para você.

Embora os recursos não sejam oficiais do WhatsApp, é possível ler e até responder os chats sem que ninguém saiba. Veja como a seguir:

O WhatsApp costuma avisar o usuário que uma mensagem foi recebida por meio da barra de notificações do telefone. Por meio dela, é possível ler o conteúdo e até respondê-lo (se for em poucas palavras) sem entrar na plataforma, o que não ativa o status de online.

Ao ligar o modo avião, você pode ler e responder as conversas tranquilamente. Isso porque, a ação também interrompe a conexão com a internet, permitindo que ninguém saiba que você está no aplicativo. Para que as mensagens sejam enviadas, é só desativar o modo avião do telefone.

Os aparelhos Android possuem uma função semelhante as notificações, o widget. Com ele, as mensagens recebidas aparecem em uma janela pop-up, possibilitando que mensagens sejam respondidas sem precisar abrir o WhatsApp.

Antes de qualquer coisa, vale ressaltar que este recurso não impede que o status de online apareça quando estiver na plataforma. No entanto, ele permite que o seu contato não saiba se você leu a mensagem ou não. Para isso, basta acessar a aba de “Conta” nas configurações e clicar em “Privacidade” para desabilitar a confirmação de leitura.

Saiba como baixar o WhatsApp sem usar a Play Store

O WhatsApp pode ser instalado no dispositivo sem que seja por meio do Play Store. A possibilidade surge com os APKs (Android Application Package), que servem como um instalador manual ideal para quem deseja testar aplicativos ou versões não lançadas oficialmente.

Cabe salientar que como qualquer outra plataforma, há riscos. Diante disso, é necessário está atento aos comentários e pontuação do recurso. Além disso, antes de tentar baixar o mensageiro pelos APKs, é preciso habilitar a instalação de fontes externas no celular.

Baixando o WhatsApp pelo site oficial

Acesse o site oficial do WhatsApp pelo navegador de seu celular; No final da página, é possível visualizar o APK do Android sob a divisão de Download; Baixe a versão disponível e em seguida clique no pop-up; Clique em “WhatsApp.apk” e depois em “Instalador do pacote”; O aparelho vai perguntar se deseja continuar a instalação, confirme e pronto!

Baixando o WhatsApp pelo APKMirror

Antes de qualquer coisa, baixe o APKMirror (Android) no Play Store do celular;

Na sequência, abra o navegador;

Agora acesse o site do APKMirror (Web) e clique na lupa no canto superior direito;

Busque por WhatsApp e baixe a versão desejada;

Abra o aplicativo APKMirror (Android) baixado inicialmente e clique em “Browse Files”;

Encontre o WhatsApp e instale no dispositivo.

Baixando o WhatsApp pelo APKPure

Abra o site do APKPure (Web) e clique no botão de download; Após tocar para baixar o arquivo, o aparelho perguntará se quer mantê-lo; Clique em “Ok” para que o download seja finalizado; Quando um pop-up chamado “APKPure” aparecer, clique sobre ele para realizar a instalação; Feito isto, abra o aplicativo e permita que acesse as configurações de armazenamento; Em seguida, pesquise por WhatsApp e toque sobre o arquivo para realizar a instalação.

Contudo, vale ressaltar que antes de fazer qualquer instalação por meio dos sites aplicativos, confira os comentários e a avaliação dos mesmos.