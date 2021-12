WhatsApp: Status “online” será vetado NESTA situação

Quem procura mais privacidade no WhatsApp ficará feliz com o novo recurso. O mensageiro implementará uma configuração em que o usuário poderá escolher em deixar o seu status de “online” apenas para os seus contatos.

Ou seja, a nova funcionalidade irá evitar que pessoas desconhecidas tenham acesso a informação se você está ativo ou não na plataforma. As informações são do portal WaBetaInfo, especializado em antecipar as novidades do aplicativo.

Contudo, até o momento a empresa não confirmou a suposta nova função.

Relevância da ferramenta

Caso o mensageiro efetive a inclusão da ferramenta, será de muita valia para aumentar as regras de proteção dos usuários, considerando que pessoas curiosas (stalkers) não terão mais acesso a informações que não lhes cabem.

Na prática, a novidade poderá evitar que mensagens de cobranças sejam enviadas fora do horário de expediente, dificultando também a prática de curiosos que monitoram a vida de outras pessoas, além de evitar o recebimento de mensagens ou propagandas de empresas só pelo fato de perceber que o usuário está online.

De acordo com as informações do WaBetaInfo, esse recurso será ativado automaticamente, não havendo necessidade de os usuários alterarem as configurações do aplicativo.

No mais, cabe salientar que os contatos que a pessoas já tenha na lista ou que já tenha trocado mensagens continuarão a ter acesso ao status.

Veja como gerar um link para convite de grupos no WhatsApp

Desde de 2016 o WhatsApp permite que seus usuários gerem links no formato de convites para participar de grupos. A ferramenta evita que o usuário perca tempo adicionando cada contato pertinente de sua lista. Lembrando que um grupo suporta, no máximo, 256 pessoas.

Veja a seguir como gerar o link de convite para grupos no Android e no iOS:

Crie um grupo e entre no perfil; Deslize a tela até encontrar a opção “Convidar via link” no Android ou “Convidar para grupo via link” no iPhone; Selecione a forma que deseja compartilhá-lo; Feito isto, vá em “Enviar via WhatsApp”. Neste momento você poderá enviar a URL para algum contato dentro do próprio aplicativo. Outra opção é “Copiar link”, para que o compartilhamento esteja habilitado para outra rede social, por exemplo; Na aba “Compartilhar link”, você poderá escolher entre os demais aplicativos instalados no aparelho, como Gmail, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram etc. Além desses, também existe a opção “Código QR”, em que no lugar do link um código QR pode ser usado.

Vale ressaltar que quando o link é compartilhado qualquer pessoa pode entrar no grupo, mesmo sem autorização do administrador.

Como cancelar a entrada no grupo pelo link?

O link pode ser cancelado a qualquer momento pelo administrador do grupo, basta acessar a opção “Redefinir Link” no Android ou “Revogar link” no iPhone. A aba se encontra abaixo de “Código QR”. Ao seleciona-la um novo URL será gerado, invalidando o que já está sendo compartilhado.