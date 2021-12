WhatsApp terá avisos de print no aplicativo? Veja

Surgiu nos meios sociais uma suposição de que o WhatsApp estaria estudando a implementação de um terceiro visto na confirmação de leitura das mensagens. O novo sinal azul serviria para revelar quando um usuário tirou print da conversa.

No entanto, o rumor é falso. De acordo com a empresa, não existe a pretensão de inserir um novo visto no recebimento e confirmação de leitura de mensagens na plataforma. Os tiques azuis servem apenas para confirmar que o contato visualizou uma mensagem que você enviou.

Conforme os boatos, o objetivo do mensageiro seria garantir mais transparência aos usuários e proteger informações compartilhadas em grupos. A nova ferramenta serviria para identificar quem tirou o print e divulgou o conteúdo do chat particular.

Hoje, quando o usuário desativa a confirmação de leitura, não é possível saber se ele leu ou não uma mensagem. Neste caso, mesmo que fosse liberado a suposta função (já desmentida), o seu real sentido seria desprezado quando o contato desabilitasse a confirmação.

Todavia, outras mudanças serão feitas no mensageiro, todas para melhorar a experiência do usuário. Recentemente, o WhatsApp incluiu a possibilidade de ouvir o áudio antes de enviá-lo e mensagens temporárias que se autodestroem após horas ou dias.

WhatsApp cria campanha global de Ano Novo

O WhatsApp acaba de lançar uma campanha global de Ano Novo. Segundo a plataforma de mensagens muitos usuários utilizam a ferramenta para compartilhar os seus votos para o novo ano.

A frase de impacto da campanha é: “Não é Ano Novo até que você receba a mensagem que estava esperando”.

O mensageiro também ressaltou que na véspera do Ano Novo de 2020, a plataforma alcançou recordes de movimentação, com mais de 100 bilhões de mensagens enviadas entre os usuários. A marca foi a maior em mais de 10 anos de história do aplicativo.

Vale ressaltar que no mesmo período a plataforma registrou mais de 1,4 bilhão de chamadas de vídeo e de voz. Neste contexto, a plataforma comemora por meio da campanha o dia mais movimentado do WhatsApp.

O conteúdo da campanha mostra alguns teaser de lugares em diferentes países, como uma igreja na Nigéria, às praias do Brasil, entre outras localidades.

O clipe foi criado junto ao BBDO, e será exibido através das redes sociais, vídeos, transmissões e em cinemas de cinco países, sendo o Brasil, Índia, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.