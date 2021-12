White Martins abre NOVOS empregos; veja cargos

White Martins anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de especializações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários e jovem aprendiz. Confira!

White Martins anuncia oportunidades de emprego

A White Martins está com novas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas funções pelo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, bolsa auxílio, horário flexível, seguro de vida, vale refeição e vale transporte. Confira os cargos ofertados:

Estágio em Desenvolvimento de Aplicações – Rio de Janeiro;

Estágio em Operações – Vinhedo/SP;

Jovem Aprendiz – Belém/PA;

Operador Enchimento Gases – Araucária/PR;

Estágio em Engenharia – Salvador/BA;

Estágio Técnico – Usina Jacareí SP;

Gerente de Vendas Industriais – Caxias do Sul/RS;

Assistente Administrativo – Bauru;

Estágio Nível Técnico em Química – Usina Barreiro PL5 – Belo Horizonte;

Estágio em Direito – Sapucaia do Sul/RS;

Estágio Técnico Quimica – São Gonçalo do Amarante;

Gerente Regional para área Medicinal – Salvador;

Especialista de Suprimentos – Rio de Janeiro;

Estágio em Comunicação – Del Castilho/RJ;

Estágio em Recursos Humanos – Recife/PE;

Técnico Jr Manutenção – Araucária/PR;

Estágio em Engenharia Química – Cuiabá MT;

Especialista de Vendas – Marabá/PA;

Operador Enchimento Gases – Rio Grande do Sul;

Assistente Administrativo – Guarulhos SP;

Técnico Instrumentação – Barcarena PA.



Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

