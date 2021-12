Xand Avião faz show na Bahia e doa 100% do cachê para vítimas das chuvas

O cantor Xand Avião marcará presença nesta quarta-feira (29), na Bahia, para dois shows que realizará. A chegada do cantor ao estado coincide com a calamidade que muitos moradores estão enfrentando por conta das chuvas que impactou a população e deixou, até o momento, mais de 400 mil pessoas desabrigadas.

O cantor se comprometeu a doar 100% do seu cachê para as vítimas do local e pediu, em suas redes sociais, que as pessoas ajudem na campanha “SOS Bahia”, organizada pela CUFA Bahia, tendo como responsável e presidente do projeto, Preto Zezé.