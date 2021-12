Xanddy cancela shows após testar positivo para Covid-19

Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, testou positivo para Covid-19 e cancelou as apresentações de fim de ano que estavam marcadas. A informação foi compartilhada nas redes sociais do grupo e do cantor.

“A banda Harmonia do Samba informa que, nesta quarta-feira (29/12), o cantor Xanddy testou positivo para o Corona Vírus (Covid-19). Com sintomas leves, o artista descobriu a contaminação após realizar teste RT- PCR para cumprir a agenda de shows do fim de ano, que iniciaria amanhã (30/12). Por este motivo, todas as apresentações do cantor e sua banda Harmonia do Samba, previstas para esse período, serão canceladas/adiadas”, inicia a nota.

A equipe do cantor ainda informou que ele recebeu todas as doses da vacina, incluindo a dose de reforço, e por isso, apresenta sintomas leves. “A assessoria tranquiliza a todos sobre o estado de saúde do cantor que segue com sintomas leves da doença. Consciente do seu papel social, o cantor Xanddy informa que encontra-se com seu ciclo de vacinação completo, incluindo a dose de reforço, conforme orientado e recomendado pelo Ministério da Saúde”, explica.

“Ele e toda a família Harmonia lamentam o ocorrido, bem como toda expectativa gerada ao público de cada região onde fariam apresentação. Ressalta-se ainda que, após cumprimento de todo protocolo de segurança preconizados pelos órgãos competentes, novos agendamentos serão amplamente divulgados em nossa programação”, finaliza a nota.

O cantor tinha apresentações confirmadas entre 30 de dezembro e 02 de janeiro nas cidades de Trancoso, Porto Seguro, Aracaju, Maceió e Ilhéus.