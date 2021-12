Xanddy faz surpresa para filhos e emociona web: ‘Coisa mais linda’

Xanddy resolveu fazer uma surpresa para os filhos na última quarta-feira (22). O cantor visitou os herdeiros em seus respectivos trabalhos nos EUA e mostrou o resultado para seus seguidores.

“Gente, tava de bobeira e resolvi dar uma passada de surpresa para visitar os filhos. Cada um em seu trabalho, ambos em seus trabalhos. Eu vou filmar sem eles saberem que eu tô filmando, tá? Se não eles brigam comigo. De vez em quando eu faço essas surpresas pra eles”, iniciou no vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram.

Primeiro ele visita a filha Camilly Victória, que trabalha como recepcionista em um salão de unhas. No momento ela se surpreende com a entrada do pai no local. “Passei pra te ver”, diz Xanddy. “Te amo, agora vá ali comprar minha comida”, brinca a jovem.

Logo depois, o músico aparece no trabalho de Victor Alexandre, que é funcionário da “The UPS Store”, semelhante ao Correios no Brasil. “Vim te ver, posso te abraçar aqui?”, diz Xanddy.

Após as visitas o baiano explica que não faz essas surpresas todo dia. “Eu sou um pai muito tranquilo de boa, mas hoje eu resolvi fazer esse carinho. Vim passar o aniversário deles com eles”, explicou.

Por fim, ele falou sobre a importância dos filhos trabalharem e terem sua própria renda. “Eu trabalho desde os meus 12 anos, Carla também desde criancinha, não tem nada mais valoroso e digno do ser humano. O trabalho dignifica o ser humano e você entende o valor das coisas, independente do que seus pais podem lhe dar, caminhem, conquistem, vão em frente, vençam, essa é a lição que deixo aqui”, finalizou.

Nos comentários, os seguidores se emocionaram com os momentos de afeto. “Coisa linda, meu irmão! Você é um exemplo. Gratidão”, escreveu um seguidor. “Coisa mais linda. É isso que eu também falo pra meus filhos”, pontuou outra usuária.

Confira o vídeo: