Xuxa revela que desejou o mal para Luciano Szafir: ‘Hoje peço perdão’

Convidada para o “Jornada Astral”, programa de Angélica, Xuxa abriu o coração e revelou que já desejou o mal para Luciano Szafir após o nascimento de Sasha, filha do casal.

“Quando a Sasha nasceu, eu estava separada do Lu. Eu tive um problema que pra mim o Lu era uma ameaça. Eu desejei mal pra ele, uma coisa que nunca desejei a ninguém”, explicou a apresentadora.

“Minha vontade era: ‘Deus, dá pra arrumar pra ele um trabalho no Japão, na China, bem longe?’. Olha só que loucura. Coitadinho, cara. Hoje eu peço perdão pra ele por tudo que eu pensei. Na hora não sei, talvez sejam os hormônios. Eu chorava muito”, revelou Xuxa.

A atração focada em signos é exclusiva do “HBO Max”. Outros famosos falarão sobre sua vida e astrologia com Angélica no programa.