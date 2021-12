Yakissoba: aprenda receita fácil para almoço de domingo

Domingo é dia de descansar e de fazer aquele almoço especial de domingo. O Yakissoba de frango com legumes é opção fácil e diferente, garantia de sabor para toda família. A receita do site Nestlé serve até quatro opções, com tempo de preparo de até 35 minutos. Uma ótima opção também para quem vai receber os amigos em casa.

Confira a receita e bom apetite!

Ingredientes

300 g de filé de frango em tiras médias

meia colher (sopa) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de óleo de gergelim

3 colheres (sopa) de molho de soja shoyu

3 colheres (sopa) de saquê

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de óleo

1 cenoura em rodelas finas

1 xícara (chá) de pimentão vermelho em tiras finas

1 cebola em pétalas

1 xícara (chá) de acelga em pedaços

1 xícara (chá) de floretes de brócolis ninja aferventados

1 xícara (chá) de floretes de couve-flor aferventados

meia colher (sopa) de açúcar mascavo

1 tablete de caldo de legumes

2 xícaras (chá) de água fervente

1 pacote de macarrão para Yakissoba cozido 250 g

Modo de preparo

1. Em um recipiente, acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o óleo de gergelim, 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 colher (sopa) de saquê e polvilhe 1 colher (chá) do amido de milho.

2. Misture bem, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

3. Em uma frigideira grande aqueça meia colher (sopa) de óleo e frite bem as tiras de frango. Retire e reserve.

4. Na mesma frigideira aqueça o restante do óleo e refogue rapidamente a cenoura, o pimentão, a cebola e a acelga.

5. Adicione o brócolis, a couve-flor, o frango reservado e junte o restante do molho de soja e do saquê.

6. Junte o açúcar, o MAGGI Caldo e o amido de milho restante dissolvidos em 2 xícaras (chá) de água fervente.

7. Misture e deixe ferver até encorpar o caldo. Coloque o macarrão, misture e sirva a seguir