YARA abre processo de estágio 2022 

Se você está pensando em começar um estágio em 2022, a YARA está com o processo seletivo aberto. Acompanhe o artigo e fique por dentro das vagas.

Vagas de estágio – YARA

A Yara, empresa que atua no setor de nutrição de plantas, anuncia a abertura de 50 vagas para a edição 2022 do seu programa de estágio “Cultivando Experiências”.

As posições, divididas entre estágios de nível superior e técnico, são para as unidades administrativas (na sede brasileira da empresa, em São Paulo, e no Centro de Excelência, em Porto Alegre), e fabris (nas unidades de Cubatão-SP, Cascavel-PR, Paulínia-SP, Porto Alegre-RS, Ponta Grossa-PR, Sumaré-SP, Rio Grande-RS, Uberaba-MG e Rondonópolis-MG).

As vagas para estágios de nível superior são para quem cursa as seguintes áreas:

Você Pode Gostar Também:

Administração,

Direito,

Engenharia,

Desenvolvimento de Sistemas,

Sistemas da Informação,

Ciências da Computação,

Comunicação Social,

Marketing,

Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas,

Entre outros.

Os estudantes devem estar concluindo os cursos entre o 1º e 2º semestre de 2023.

Já as posições para estágios de nível técnico são para estudantes dos seguintes cursos:

Química,

Elétrica,

Eletromecânica,

Elétrico Instrumentista,

Logística,

Mecânica,

Automação,

Informática,

Computação,

Mecatrônica e Civil,

Entre outros.

Além disso, os estudantes devem ter formação prevista para o 1º semestre de 2023. A previsão é que o início da atuação na Yara seja em março de 2022, com o momento de onboarding seguido pela trilha de desenvolvimento e atuação em projetos de melhoria, com a duração de 1 ano.

Informações

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cia de Estágios.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: governo não deve inserir mais ninguém neste ano de 2021.