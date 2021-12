Zé Neto enfrenta problema pulmonar após uso de cigarro eletrônico

Em nota a revista ‘Quem’, a assessoria de comunicação do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, confirmou nesta terça-feira (21), que ele está enfrentando uma doença pulmonar.

“Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Esse tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do vape (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento”, contou a assessora à reportagem.