Zé Neto tranquiliza fãs após diagnóstico de doença pulmonar: ‘Já estou 99%’

Zé Neto, da dupla com Cristiano, tranquilizou os fãs na madrugada desta quarta-feira (22) após revelar uma doença pulmonar. O cantor usou as redes sociais para dizer que está tudo bem.

“Estou meio sumido, mas estou voltando aqui pra esclarecer, estão me matando aí já na internet”, iniciou. “Então é o seguinte: está tudo bem. Realmente passei por problema sério do pulmão devido a cigarro Viper, inclusive dou alerta para quem mexe com essa bosta: para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais”, explicou.

“Obrigada por quem rezou por mim, quem desejou coisa boa para mim. Mas está tudo bem. Está cheio de gente divulgando só desgraça. Tudo que a gente faz de bom, é difícil das pessoas postarem, mas qualquer notícia ruim todo mundo posta e viraliza”, disse.

“Mas está tudo certo, graças a Deus estou bem, terminando o tratamento já. Mais alguns dias estou 100%, já estou 99%. Muito obrigado pelo carinho”, finalizou.