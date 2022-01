10ª edição do concurso fotográfico ‘Universo Feminino’ está com inscrições abertas

A 10ª edição do concurso de fotografias “Universo Feminino – Singular e Plural” está com vagas abertas até 11 de fevereiro de 2022. Os interessados devem fazer o envio das fotos via e-mail com cópia para o Clube de Arte Fotográfica de Camaçari.

As 60 fotos selecionadas serão divididas em três categorias, sendo elas: 20 nas sessões “Cor” 20 na sessão “Preto e Branco” e outras 20 na sessão “Open”, que vão compor uma exposição, a princípio, virtual, a partir do mês de março, em homenagem ao Dia da Mulher.

O formulário e a ficha de inscrição do concurso estão disponíveis no site do projeto, onde também está o regulamento. Os ganhadores da 10ª edição serão premiados em dupla, onde ganharão suas fotos s impressas em “fine-art”, certificados e todas as fotografias selecionadas serão exibidas nas redes sociais, site e catálogo do evento.