14º salário INSS 2022: Quando será pago o novo benefício? Veja

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam a liberação do 14º salário desde 2020. No entanto, o Projeto de Lei 4367/20 que trata da temática só ganhou forças recentemente no Congresso Nacional.

A proposta é de autoria do deputado Pompeo de Mattos e já recebeu o parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e Família e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

O texto segue agora para análise na Comissão de Justiça e Cidadania antes de seguir para plenário do Senado Federal. Lembrando que para entrar em vigor, ainda precisa passar pela sanção presidencial.

Mudanças no 14º salário do INSS

Inicialmente, a intenção era conceder o abono extra nos anos de 2020 e de 2021. Muitos foram os motivos para isto, como a pandemia do coronavírus e a antecipação do calendário do 13º salário.

No entanto, devido ao atraso na tramitação do projeto, caso aprovado, o benefício não será mais liberado nos anos mencionados, obviamente. Neste caso, segundo a Comissão de Finanças e Tributação, o 14º salário será repassado:

14º salário de 2020 deverá ser pago em março de 2022;

14º salário de 2021 deverá ser pago em março de 2023.

Com relação aos recursos para custeio do benefício, a Comissão de Finanças e Tributação também estabeleceu os meios. Este era um ponto que gerava bastante críticas, uma vez que no texto original não havia as considerações necessárias. Conforme a definição, o financiamento virá:

Revogação de algumas isenções fiscais também para 2022 e 2023;

Redirecionamento de dividendo até 2023;

O aumento de alíquotas de CSLL de setores financeiros para 2022 e 2023.

Calendário de janeiro de 2022 do INSS

Enquanto a tramitação do 14º salário ocorre no plenário, o INSS continuará os pagamentos mensais dos benefícios aos aposentados, pensionistas e demais segurados. Vale lembrar que estes terão salário reajustado, conforme o novo salário mínimo, que passará de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022. Veja o cronograma se janeiro a seguir:

Para os que recebem um salário mínimo

Final Janeiro 1 25/jan 2 26/jan 3 27/jan 4 28/jan 5 31/jan 6 01/fev 7 02/fev 8 03/fev 9 04/fev 0 07/fev

Para os que recebem mais que um salário mínimo

Final Janeiro 1 e 6 01/fev 2 e 7 02/fev 3 e 8 03/fev 4 e 9 04/fev 5 e 0 07/fev