15 minutos: aprenda receita fit de panqueca de banana para café da manhã

É adepto à vida fitness, não sai da dieta nunca e está com roupa de malhar nesse exato momento? A receita fit de panqueca de banana é perfeita para você. O passo a passo, dado pelo Tudo Gostoso, é super fácil de fazer, conta com 4 ingredientes e 4 passos no modo de preparo, além de ficar pronto em apenas 15 minutos. Confira: