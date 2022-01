16 mil doses: Bruno Reis anuncia que vacinação infantil começará na sexta (14)

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quinta-feira (13) que apenas 16 mil doses da vacina contra a covid-19, para crianças de 5 a 11 anos, chegará em Salvador. Os lotes desembarcam na capital baiana na madrugada de sexta-feira (14) e as primeiras aplicações, estão previstas para à tarde do mesmo dia. A notícia foi divulgada durante uma entrevista do gestor municipal para à TV Bahia.

As primeiras crianças a serem imunizadas serão aquelas que tiverem algum tipo de deficiência. No sábado (11), o restante das doses serão para os pequenos com 11 anos. Ainda segundo Bruno Reis, o esquema e as unidades serão divulgadas em breve.

O protocolo de vacinação das crianças e as documentações necessárias já foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).