1ª rodada do Baiano teve empate da dupla Ba-Vi e goleada do atual campeão; confira

O Campeonato Baiano de 2022 começou neste final de semana com goleada do atual campeão, Atlético de Alagoinhas, por 4 a 1 diante do Vitória da Conquista.

A dupla Ba-Vi ficou no empate nos seus jogos de estreia. O Bahia entrou em campo no sábado (15), com 20 desfalques, entre diagnosticados com Covid-19 e lesionados, e empatou em 2 a 2 com o Bahia de Feira, após ficar duas vezes atrás no placar.