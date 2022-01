3 dicas essenciais para qualquer estudante 

Uma boa rotina de estudos demanda muita disciplina, no entanto, diversos estudantes se perdem nessa atividade.

Além disso, acabam recebendo notícias desanimadoras, como por exemplo:

Notas ruins,

Reprovações,

Metas não atingidas,

Entre outros.

Todavia, quem estuda espera chegar lá na frente e perceber que valeu a pena o esforço de horas e horas com foco e objetivo.

Por isso, selecionamos dicas de estudos fundamentais que valem para todo estudante. Acompanhe o artigo e fique por dentro!

Faça boas anotações de estudo

Faça boas anotações de estudo, datando cada sentença importante, que provavelmente irá aparecer no exame.

Além disso, é fundamental organizá-las de maneira eficaz, respeitando cada matéria para que você consiga otimizar seu tempo.

Se você quer aprender como criar suas anotações, acesse o artigo: 5 métodos eficazes para fazer anotações.

Revise suas anotações diariamente

Reserve meia hora todos os dias revisando as anotações de cada sessão de estudo que realizou.

O estudo demonstrou que revisar o material dentro de 24 horas após ouvi-lo aumenta consideravelmente a retenção do material.

Ademais, revisar o material antes da próxima aula permite a identificação de pontos de confusão que o deixarão preparado para tirar dúvidas no dia seguinte com os professores.

Não espere até o último minuto para estudar

Esperar até a noite anterior de uma avaliação da universidade ou então apenas umas semanas para um concurso, na maioria dos casos, não leva às melhores notas.

Um erro que diversos estudantes cometem, mas que pode ser extremamente prejudicial. No entanto, você pode realizar algumas leituras ou ver alguns vídeos na noite anterior ao exame.

Todavia, estudar com antecedência é primordial para ir bem nas provas. Para se ter uma ideia, para que vai prestar concursos públicos, o estudo precisa começar até mesmo antes do lançamento do edital.

E então, gostou de conhecer as dicas essenciais para qualquer estudante? Compartilhe com quem precisa saber disso!

