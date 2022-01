3 milhões de famílias serão inclusas na terceira parcela

O Auxílio Brasil teve início no mês de novembro de 2021, e desde essa época, o programa social vem beneficiando apenas as 14,5 milhões famílias transferidas do antigo Bolsa Família. No entanto, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de novas famílias serão incluídas nos próximos dias.

O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na última quinta-feira (13). A inclusão será realizada junto ao pagamento da terceira parcela do Auxilio Brasil que ocorre na próxima terça-feira (18). Lembrando que os inscritos recebem sua parcela com base no dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Desse modo, neste mês de janeiro, o benefício deverá chegar a cerca de 17,5 milhões de lares brasileiros. Além disso, cada uma destas famílias terá acesso a pelo menos o valor mínimo do benefício, ou seja, de R$ 400, através do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupança digitais, até o recebimento do cartão.

De acordo com a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), das 3 milhões de famílias implementadas, 1,18 milhão são da região Nordeste, que agora representa 47,3% de todo o público do Auxílio Brasil.

Como consultar se receberei o auxílio?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais:

Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111.

Entrega do Cartão Auxilio Brasil

Segundo a equipe da Cidadania, as 3 milhões de famílias incluídas no programa serão as primeiras a receberem o Cartão Auxílio Brasil. O grupo já está sendo notificado desde a semana passada e deve receber, via Correios, duas cartas da Caixa Econômica Federal, uma com orientações gerais do programa e a outra com a ferramenta.

Vale ressaltar que o cartão é gerado automaticamente em nome do responsável familiar e é enviado para o endereço informado no registro da família no CadÚnico. Através do Cartão Auxilio Brasil, os beneficiários podem sacar o valor integral do benefício ou realizar saques parciais, lembrando que o prazo para retirar os valores é de 120 dias após o depósito.

Por fim, o governo ainda não informou quando inicia a entrega do Cartão Auxílio Brasil para quem começou a receber o benefício do programa em novembro do ano passado. Neste caso, este público deve continuar realizando o saque com o antigo Cartão Bolsa Família ou movimentar os valores pelo Caixa Tem.