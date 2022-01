O PIX foi lançado em 2020 e se tornou popular em pouquíssimo tempo. É difícil encontrar pessoas que não o usam hoje. Facilidade, agilidade e nenhum custo de transferência tornaram-se gostos populares. Conheça mais a respeito na matéria desta segunda (03) do Notícias Concursos.

5 coisas a se saber sobre o PIX

O sistema de transferência de dinheiro parece ser simples e prático, e é. No entanto, nem todas as flores. Alguns problemas sempre existem na mente dos usuários. Uma é o que aconteceria se PIX fosse feito para a pessoa errada. Além disso, existem alguns pontos importantes que todos devem saber.

Supervisionado pelo Banco Central (BC), Pix é uma solução de transmissão digital. Os fundos podem ser transferidos instantaneamente entre diferentes bancos e instituições. Portanto, Pix não é apenas uma plataforma de transferência gratuita, tornou-se um meio de pagamento digital.

Para realizar transações através do Pix, uma senha deve ser cadastrada. A chave pode ser e-mail, telefone, CPF ou chave aleatória. A pessoa em posse de sua chave pode transferir o valor para sua conta registrada. Na verdade, você pode ter várias chaves em contas diferentes.

1.A loja pode aceitar (muitos aceitam) Pix

Proprietários de lojas e comerciantes geralmente aceitam pagamentos por meio do Pix. Devido à alta velocidade de transmissão, os recursos tornam-se um meio seguro. Este método paga em dinheiro, mas digital.

2.Preste atenção ao código QR

Uma forma de usar o Pix é por meio de um código QR. Não importa como você pague, Pix não exige que você baixe nenhum arquivo. Preste atenção aos dados do destinatário e veja se tudo está normal. Fique longe de golpes.

3.Taxa

As transações Pix são gratuitas. No entanto, você pode ser cobrado após receber mais de 30 transferências. Porém, dentro desse limite, nenhuma taxa será cobrada em hipótese alguma.

4.Chaves aleatórias

Quando você receber dinheiro de alguém que não conhece, use uma chave aleatória. Seu aplicativo de banco terá este campo para você escolher. Portanto, pode-se manter dados anônimos como ligações, fundos de Previdência Social e e-mails.

5.Devolução para a pessoa errada

Na verdade, ao fazer o PIX, o que acontece é que uma pessoa está “dando” dinheiro para outra. Isso não quer dizer que não ocorrerão erros. No entanto, a operação é irreversível e o valor não pode ser recuperado após o repasse. Portanto, preste muita atenção e confirme os dados do destinatário antes da transmissão.

Segundo informações do BC, pode-se evitar as transações através do PIX ou cancelar antes da confirmação. Em outras palavras, se você inserir a chave do beneficiário, verificar os dados e confirmar, não há como obter o dinheiro de volta.

Por outro lado, se você fizer uma transferência errada, o BC recomenda que você tente negociar com o beneficiário. A devolução de mercadorias é uma das funções da PIX, mas deve ser feita exclusivamente pelo destinatário.

Portanto, se você fez o PIX errado e o destinatário não deseja recuperar o valor, verifique seus direitos. Recomenda-se registrar o ocorrido e procurar um advogado.

