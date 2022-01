5 dicas para estudar novos idiomas em casa

Aprender novos idiomas é fundamental na vida do estudante que deseja fazer um curso fora do país, fazer um curso de pós-graduação ou mesmo garantir uma boa posição no mercado de trabalho. Além disso, estudar línguas estrangeiras tem um ótimo impacto no desenvolvimento das suas capacidades de aprendizado.

Nem sempre é possível pagar por um cursinho de língua estrangeira. Há opções mais ‘baratas’ como os cursos de inglês e espanhol, mas os cursos de alemão e mandarim, por exemplo, custam mais caro. Por isso, uma boa opção é estudar novos idiomas por conta própria. Veja dicas abaixo.

5 dicas para aprender uma língua estrangeira em casa

Mantenha contato diário com a língua

Em primeiro lugar, manter contato com a língua que você deseja aprender é crucial. Portanto, busque inserir a língua e a cultura do povo que fala esse idioma no seu dia a dia. Você pode fazer isso ouvindo músicas e podcasts, e vendo filmes e séries produzidos nesse idioma. Além disso, leia também jornais e livros nessa língua estrangeira.

Não tenha preguiça de estudar o básico

Muitos estudantes têm preguiça de se dedicar aos tópicos mais básicos do aprendizado de novos idiomas, como o nome das cores, números, os pronomes etc. Porém, saber as palavras mais básicas e as frases mais simples como saudações, por exemplo, é um primeiro passo para aprofundar seu conhecimento. Sem o estudo básico será difícil avançar no aquisição da língua estrangeira que você deseja falar.

Ouça com curiosidade

Ser um ouvinte ativo é outro passo importante para aprender novos idiomas. Sempre que colocar uma música para ouvir ou sempre que assistir a um filme, preste bastante atenção na pronúncia das palavras e tente reproduzi-la. Além disso, quando ouvir uma palavra desconhecida, anote e pesquise o significado. Assim, você ampliará o seu vocabulário.

Tenha uma rotina consistente de estudos

Para aprender sobre qualquer assunto com profundidade é preciso ter constância. Então, não restrinja seu tempo de estudo a um dia qualquer na semana. Faça um cronograma de estudo e dedique, pelo menos, meia hora do seu dia ao estudo do novo idioma.

Tente conversar com falantes nativos

Por fim, se possível, entre em contato com falantes nativos. A conversação é um dos elementos mais importantes do aprendizado de uma língua estrangeira, pois você pode treinar a sua pronúncia e escrita.

Não tenha medo ou vergonha de errar. Avise ao estrangeiro que você está em fase de aprendizado da língua que ele fala. Desse modo, ele ficará à vontade para corrigir sua pronúncia e te dar dicas de como construir melhor as frases.

