5 dicas para melhorar seu inglês estudando sozinho

Adquirir fluência na língua inglesa é uma das metas de muitos estudantes brasileiros. O inglês, além de ser a língua mais falada atualmente em todo o mundo, é fundamental para o mercado de trabalho e para compreender diversos materiais de estudo produzidos nesse idioma.

Por isso, aprender o inglês está na agenda de muitas pessoas. No entanto, a maioria delas não pode pagar por um cursinho nem pode viajar para aprender o idioma em um contexto de imersão. Desse modo, muitos estudantes se dedicam ao aprendizado do inglês por conta própria.

Pensando nisso, apresentamos abaixo cinco dicas de como estudar o inglês sozinho. Confira a seguir.

Estabeleça uma agenda de estudos

Ter um cronograma de estudos é fundamental para aprender sobre qualquer área do conhecimento, inclusive para aprender um idioma estrangeiro. Por isso, estabeleça dias na semana e horários fixos para estudar inglês. Se possível, determine qual atividade desenvolverá em cada um dos dias (leitura, compreensão de texto, conversação etc).

Use os recursos digitais

Estudar inglês em casa requer que o máximo de recursos digitais sejam inseridos na sua rotina de estudos, já que você não terá um professor a sua disposição para sanar dúvidas. Então, tenha sempre por perto (no computador, celular ou tablet) aplicativos que te auxiliem no estudo do idioma. O Duolingo e o Cambridge Assessment English, por exemplo, são ótimas opções.

Tenha constância

Não adianta estudar por uma semana e esquecer os estudos nos 15 dias seguintes. É preciso ter constância e insistir no seu aprendizado. Haverá momentos nos quais desistir parece mais atrativo. No entanto, a necessidade de falar em inglês persistirá e adiar os estudos só vai atrasar o seu desenvolvimento.

Então, se possível, estude todos os dias. Reserve os finais de semana para o descanso, mas aproveite para ouvir músicas e ver séries produzidas em inglês.

Leia textos em inglês

Ler textos na língua estrangeira que você deseja aprender também é fundamental para o desenvolvimento do vocabulário e da compreensão. Priorize livros infantis, cuja linguagem é mais acessível. Além disso, você pode também apostar em ler notícias em inglês, matérias de jornais digitais ou blogs cujos assuntos sejam do seu interesse.

Troque mensagens com amigos que estão aprendendo o inglês

Por fim, para tornar o estudo menos solitário, busque na sua rede de amigos aqueles que também estão estudando o inglês. Troque mensagens em inglês, seja por texto ou por áudio com esses amigos. O importante é colocar em prática tudo o que vocês aprendem diariamente.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com a ABNT.