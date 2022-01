5 filmakes e fotógrafos incríveis de Salvador para os seus eventos e projetos

Quem nunca pensou como seria se os seus momentos especiais fossem gravados como um filme? Ou, quem nunca quis fotos que transmitissem e fortalecessem o real significado daquele momento? As duas coisas são possíveis e podemos provar! Confira a matéria para conhecer profissionais que tornarão o que você pensa (e sonha) em realidade.

A fotografia e a filmagem são duas artes que eternizam momentos e podem ajudar em releituras fundamentais para a nossa trajetória de autoconhecimento. E como diria Aaron Siskind sobre a fotografia:

“A fotografia é uma maneira de sentir, de tocar, de amar. O que você capturou no filme é capturado para sempre … Lembra-se de pequenas coisas, muito depois que você já esqueceu tudo. ”, Aaron Siskind.

Afinal, quem nunca pensou em ter grandes eventos registrados por meio de cliques que transmitam ainda mais os significados daquele dia ou, por meio de filmes curtos que mostrem e despertem o mesmo sentimento que você sentiu no evento dias depois?

A verdade é que a vida já passa como um filme em nossos olhos, mas, existe a possibilidade de mostrar para quem você ama os seus melhores momentos na vida!

E para te ajudar a encontrar as pessoas (e empresas) certas, o NÃO ÓBVIO separou 4 filmmakers e fotógrafos incríveis de Salvador para que registrem os seus eventos e projetos! Confira:

Reprodução @luarfoto | Modelos: @anacarlt e Gabriela Pereira

Sendo feita de mulheres para mulheres, a Luar Fotografia promete (e cumpre) a entrega de cliques repletos de poesia, significados e sentimentos.

O propósito do trabalho delas é levar empoderamento, autoestima e autoconfiança para todas as mulheres que cruzam os seus caminhos, oferecendo uma experiência prática, humanizada e valorosa, sem as conhecidas distorções de corpos em Photoshop.

O projeto é de autoria de Carolina Aguiar e de Luma Aguiar, 23 e 26, respectivamente. Uma, é apaixonada pela natureza e pequenos detalhes. A outra, é a observadora da vida e do time da organização.

Juntas, após uma tentativa apenas de arrecadar fundos para o tratamento da gatinha delas chamada Lua, o sucesso foi tão grande que as clientes não se conformaram com o fim do trabalho, e assim, elas permaneceram!

Além de ter como foco retratos femininos, famílias, gestação, casais e eventos familiares, de maneira mais lúdica, a Luar tem um objetivo: “Queremos dar o poder à essas mulheres de voltar no tempo e resgatar a sua essência, independente das suas metamorfoses, e fazer com que nunca esqueçam de quem elas são. E nada disso é sobre nós, é sobre vocês.”

No processo para a realização de um ensaio, elas buscam saber desde o início a proposta da(o) cliente, sugerindo que a escolha do local tenha algum significado para aquela personalidade. Se o cliente desejar, elas participam, ainda, das compras de roupas e acessórios, ajudando no que for preciso.

E o melhor, tendo a luz natural como sua aliada para os cliques, o ensaio é realizado acompanhado de músicas, o que facilita a captura de momentos espontâneos e tão humanos.

➨ Como posso agendar? Site | Direct do Instagram | contato@luarfotografia.com | WhatsApp: (71) 99211-5455.

Cenas de um casamento | Reprodução: @viniciusbrevess

Contar histórias de uma forma que prenda a atenção, além de transmitir um turbilhão de sentimentos para quem ouve é uma habilidade não tão fácil de encontrar por aí, principalmente porque alguns contam melhor através de textos, outros imagens e no caso de Vinícius, através de filmes curtos mas eternos de momentos especiais com histórias reais.

Através de takes recheados de significados, sentimentos e unidos por meio de uma bela edição, Vinícius, e sua empresa Vinícius Breves Company (VBc), conta a história de diversas pessoas a fim de saciar o seu desejo de “transformar em Filmes aquilo que move e conecta pessoas”.

Utilizando a sua criatividade junto com a equipe preparada que possui, a VBc realiza o trabalho de filmagens nas áreas de eventos como casamentos, música realizando a criação de clipes e coberturas de shows e empresarial, providenciando documentários e vídeos corporativos.

Confira um dos diversos trabalhos desenvolvidos por Breves:

➨ É possível assistir alguns dos emocionantes vídeos da empresa no site oficial. O contato pode ser feito via WhatsApp.

Fotógrafa: Andreia Moura | Reprodução: Instagram Detalhes, emoções e momentos marcantes. Nos cliques de Andreia, encontramos o que ela realmente quer transmitir: o melhor que existe nas pessoas, o amor.

Deia (como prefere ser chamada), iniciou a sua caminhada na fotografia a partir de 2014, ano em que percebeu que o seu amor por pessoas e por suas histórias a fazia enxergar a vida de uma forma única.

Hoje, ela realiza o trabalho de fotografia para eventos como casamentos, ensaios de casal, ensaio para gestantes e profissionais.

Com cliques certeiros, poéticos, empoderadores e com o auxílio da espontaneidade, Andreia conquista os seus diversos clientes com a sua arte de contar histórias.

Fotografia: Andreia Moura | Imagem premiada pela Bride Association Award.

➨ É possível conferir o trabalho de Andreia por meio do Site e Instagram. Além de poder solicitar o orçamento via Whatsapp: 71 9705-8723| E-mail: contato@andreiamoura.com.br.

Dilson Santana Filmes é uma marca que faz questão de participar desde o príncipio do dia dos sonhos, que é o casamento, com o Save the Date: um recordatório em forma de vídeo que será enviado para seus convidados.

Já o grande dia, também é totalmente enfocado pelas câmeras e olhos atentos dos profissionais. Com o carinho e o profissionalismo da equipe com os noivos, eles garantem um trabalho que supera todas as expectativas!

Momentos únicos e sentimentos diversos são captados pelos cliques e takes feito por essa equipe que atende a cidade de Salvador e região, tendo mais de 15 anos em que superam as expectativas dos noivos apaixonados através dos serviços que prestam como: Save the date, time lapse, make of e same day edit.

A verdade é que todo casal merece um trabalho completo para eternizar seu casamento com muito amor que será transmitido através de lindos vídeos.

➨ Como posso solicitar o orçamento: Site | Direct do Instagram | Contato: dilsonsantanafilmes@gmail.com | WhatsApp: (71)99931-6995