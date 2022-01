Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de mobilidade urbana do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a 99 oferece diversas vagas de emprego em todo o Brasil. São mais de 70 postos de trabalho disponíveis para cargos de níveis júnior, pleno e sênior, além de estágio e posições de diretoria.

Dentre as oportunidades, há chances para Especialista em vendas internas, Gerente de marca e experiência, Gerente de Estratégia Criativa, Especialista em SEO, Gerente de Parcerias Estratégicas e Canais – 99Pay, Analista de dados, Analista de melhorias de negócios, Analista Sênior de Melhoria Contínua, Gerente de experiência do cliente, Analista de Inteligência com foco em Experiência do Cliente, Gerente de CX e Relacionamento, CX Business Improvement & Analista de Dados, Analista de qualidade, Analista de Treinamento (Audiovisual), Chefe de Pagamentos, Head de Estratégia e Planejamento – Fintech, Especialista de Operações, Analista Jr de CRM, Analista Sênior de Operações de Produto, Gerente de Inteligência de Negócios, Estagiário em Treinamento e Desenvolvimento, Estágio em Benefícios, Analista de RH, Diretor de Jurídico e de Compliance- 99Pay, Gerente Sênior de Contencioso e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada – e o nível de senioridade -, mas grande parte das vagas exigem inglês fluente e consideram o conhecimento em espanhol um diferencial competitivo importante.

A empresa ressalta, ainda, que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sua raça, etnia, religião, orientação sexual, gênero ou qualquer outra característica. Atualmente, a 99 conta, inclusive, com um Comitê de Diversidade, que trabalha em conjunto com os grupos de RH, liderança e identidade – 99Adapta, 99Afro, 99Cores, 99Mulheres e 99Mamães.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site de carreiras da 99, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e obter mais informações sobre as vagas.