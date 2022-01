É muito importante para o empreendedor uma atuação estratégica que considere os diversos fatores relevantes no mercado atual, considerando o cenário econômico global.

A atuação estratégica do empreendedor no cenário econômico atual

Visto que muitas empresas estão se recuperando da situação pandêmica, ao passo que a economia atual traz diversas incertezas sobre o cenário futuro, considerando a elevação da inflação e as variantes do coronavírus, que ainda perpetuam doenças e colocam em risco a retomada econômica de diversos países, em sua totalidade.

Sendo assim, considerando toda essa volatilidade desse momento muito delicado do mercado, o empreendedor deve considerar todas as vertentes para que possa direcionar a sua empresa.

Fatores internos e externos

Analisar os fatores externos sempre foi necessário, entretanto, no cenário atual, esse fator é extremamente relevante; já que é necessário entender os fatores externos não controláveis e direcionar as ações empresariais. Por isso, analise a matriz Swot da sua empresa e saiba qual é o ponto forte da sua marca e o que pode ser modificado. Além disso, há diversas outras análises que podem ser pertinentes para o seu negócio, como análise Pest e análise de Ansoff, por exemplo.

Considerando o cenário econômico é importante que o direcionamento do empreendedor seja direito. Por isso, é pertinente que você considere estudar o mercado, a concorrência e a mudança no comportamento de compra do cliente.

As vantagens do e-commerce

Por exemplo, muitos clientes migraram para a plataforma e-commerce devido ao cenário pandêmico nos últimos dois anos; o que pode ser uma oportunidade para atuar por e-commerce, ou ainda, para que você atue de forma eletrônica, ainda que você tenha uma loja física. Sendo assim, o estudo de mercado e a análise interna poderão trazer um melhor direcionamento sobre o que pode ser uma tendência de mercado para o seu segmento.

Persona e marketing digital

Além disso, investir em marketing digital continua sendo muito relevante para o empreendedor. Entretanto, as ações aleatórias podem tornar a sua marca desconhecida, já que ações podem não atingir o seu público-alvo. Sendo assim, sempre faça o uso da análise da Persona para que você gere ações Inbound Marketing, juntamente com as outras análises.

A experiência do cliente como um fator holístico

Todos os resultados de todas as análises podem ser utilizados de forma holística numa empresa no mercado atual, considerando todos os fluxos que fazem parte da entrega que o cliente recebe dentro da experiência com a sua marca.