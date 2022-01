A carapuça serviu? Tiago Abravanel repensa jogo após discurso de Tadeu Schmidt

Bastou apenas um discurso de Tadeu Schmidt durante a primeira eliminação do “BBB 22” para deixar as relações estremecidas no reality show. Tiago Abravanel foi um dos participantes que repensou sua estratégia na casa.

Antes da eliminação, Tiago defendia um confinamento de paz e amor. Logo após a declaração ele foi criticado por internautas que pediram sua saída do jogo. Mas, com a fala do apresentador do ‘BBB’ na última sexta (25), a situação mudou.

“Quando vi esse paredão, essa primeira semana, a pergunta que me veio a cabeça foi: ‘O que você quer?’. ‘Ah, quero entrar no Big Brother, é tudo o que quero’. Sério? Aí vem para cá e não se compromete, vem para o jogo e não quer jogar? Já pensou? Entrar no BBB, algo tão difícil, tão concorrido e perceber que não adiantou de nada? Passar esses dias aí dentro e, ao sair, ver que nada mudou aqui fora, que você desperdiçou a chance porque não sabia direito o queria”, disse Tadeu.

Pensativo após os acontecimentos, o ator desabafou com Natália na madrugada desta quarta-feira (26). “Com o discurso do Tadeu, eu comecei a me questionar: será que todas as atitudes que eu tomei aqui foram coerentes? Reais eu sei que sim, em nenhum momento eu senti que eu fiz alguma coisa que eu não estivesse sendo real. Mas, ao mesmo tempo, fica um lugar no cérebro que fica assim (cutucando)”, disse Tiago.