O currículo deve ser construído como um documento profissional para que seja um direcionamento assertivo para a carreira profissional do candidato.

A construção do currículo e os principais pontos de sua carreira profissional

Infelizmente, é comum que excelentes profissionais fiquem à margem de suas capacidades, considerando a construção do seu currículo. Visto que alguns fatores são relevantes para que não haja o descarte imediato do documento sem que haja uma análise aprofundada.

Visualização organizada

O currículo requer uma visualização organizada e apontamentos específicos. Por isso, atente-se para que o seu documento não fique muito extenso, não tenha textos longos e confusos, dentre outros fatores que podem atrapalhar a visualização do currículo, como letras ou fontes muito diferenciadas, por exemplo.

Equilíbrio das informações

É importante que o candidato conceitue que o destaque do currículo ocorre pelo equilíbrio das informações e não pelo excesso delas. Por isso, as informações precisam de direcionamento e assertividade.

Dados pessoais e objetivos

Sendo assim, certifique-se de que seus dados pessoais se destaquem por conta da objetividade e estejam sempre atualizados. Além disso, o objetivo no currículo precisa ser simples e direto. Por exemplo: gerente de marketing digital; analista de faturamento; auxiliar de logística; assistente de contas a pagar etc.

Experiência profissional e acadêmica

A sua descrição da experiência profissional é um ponto bastante relevante para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Destaque os pontos assertivos e faça uso de palavras pertinentes a sua área de atuação. Certamente são pontos que poderão ser explorados futuramente durante uma entrevista de emprego.

Ordem cronológica inversa

Além disso, a ordem cronológica inversa é um fator relevante, já que você deve sempre colocar as experiências atualizadas, da mesma forma você deve realizar a descrição de sua carreira acadêmica, inserindo cursos dos quais você possui certificado, bem como deve informar sobre cursos em andamento.

Coerência e objetividade durante todos os dados inseridos no currículo

Por isso, caso você estude, é importante que você informe a previsão de término do seu curso e a modalidade de ensino. Certamente na construção do currículo “menos é mais”, e o diferencial se dá pela coerência e objetividade durante todos os dados inseridos no currículo.

Assim sendo, direcione o seu currículo, considerando a primeira análise e os principais pontos de sua carreira para que você consiga receber o convite para uma entrevista de emprego que seja pertinente ao seu perfil e de seu real interesse profissional.