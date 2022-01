Uma situação de entrevista de emprego pode causar ansiedade no candidato, fazendo com que ele fique aquém do seu real potencial dentro do mercado de trabalho.

A entrevista de emprego é uma apresentação dos pontos importantes do seu currículo

Por isso, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação dos pontos importantes do seu currículo, já que a entrevista de emprego é uma maneira de explorar suas competências e habilidades, considerando os pontos principais do seu documento profissional.

Tenha clareza sobre situações concretas de seus empregos anteriores

Decerto, ter clareza sobre situações concretas de seus empregos anteriores pode ser de grande relevância para o seu direcionamento durante uma entrevista de emprego. Sendo assim, fale sobre situações que demonstrem sua capacidade de organização; seu senso de urgência; como você trabalha em equipe, dentre outros fatores.

Você Pode Gostar Também:

Apresente soluções para os seus pontos fracos

Além disso, os seus pontos fracos também precisam de direcionamento. Por isso, ao falar sobre uma situação que pode ser um ponto fraco, é importante que você leve uma resolução. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, você pode falar que deseja realizar um curso de teatro para melhorar a sua comunicação.

Dessa forma, você estará demonstrando autoconhecimento profissional através das soluções para o que você reconhece como pontos que requerem melhorias.

Tenha atenção a sua postura corporal

Além disso, na condição de candidato é importante que você tenha atenção a sua postura corporal. Visto que seus gestos transmitem uma mensagem para o profissional de recrutamento e seleção. Por isso, tenha uma postura aberta; evite cruzar os braços e pernas; fale pausadamente; mantenha contato visual com quem estiver falando com você; dentre outros aspectos.

Considere a volatilidade do mercado e a compatibilidade entre o seu perfil e o perfil da empresa

Certamente, esses pontos poderão direcionar o candidato para que eleve suas chances de sucesso, considerando a volatilidade do mercado e a compatibilidade entre o seu perfil e o perfil da empresa.

Dessa forma, torna- se mais fácil para o candidato avaliar a viabilidade da contratação. Visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos para que a contratação direcione o sucesso da organização e expanda a capacidade profissional do candidato.

Portanto, se colocar positivamente durante a entrevista de emprego é uma maneira de aproveitar a oportunidade de demonstrar o seu potencial dentro do mercado, não ficando aquém por conta de um comportamento autossabotador.