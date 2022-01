A fama veio! Luciano dobra número de seguidores após eliminação do ‘BBB 22’

Parece que a realização do sonho de Luciano está cada vez mais perto, pelo menos nas redes sociais. Eliminado do “BBB 22” na noite da última terça-feira (25), o youtuber conseguiu dobrar o número de seguidores em seu perfil do Instagram.

Na tarde do dia da eliminação, o ex-BBB possuía 288 mil seguidores em seu perfil oficial. Já na manhã desta quarta-feira (26), o número passa dos 600 mil e continua crescendo.

Vale lembrar que o mesmo ocorreu com Kerline, primeira eliminada do “BBB 21”, que usou sua saída precoce como chave para atingir a internet. Recentemente a ex-BBB revelou que já conseguiu ganhar o equivalente ao prêmio do reality com seu trabalho fora da casa mais vigiada do Brasil.