‘A Mulher do Fim do Mundo’: conheça alguns sucessos da carreira de Elza Soares

O Brasil perdeu, nesta quinta-feira (20), uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira, a cantora Elza Soares.

Dona de uma voz singular, marcada pela rouquidão, Elza usou as agruras de uma vida marcada por violências, para se levantar contra opressões. Cantou contra o racismo, machismo, a violência contra mulher e em prol da independência feminina. Foi do samba ao eletrônico, com parcerias com diversos artistas brasileiros.

Com décadas de carreira e relevância no cenário brasileiro e internacional, veja dez sucessos da “Mulher do Fim do Mundo”:

Lançada originalmente nas vozes do grupo Farofa Carioca, em 1998, Elza voltou a cantar a canção em 2002, como uma forma de chamar atenção do público para o racismo. Com Seu Jorge como um dos compositores, a música é até hoje lembrada na voz da artista como forma de protesto.

A música é, sobretudo, uma ode sobre a vida e a potência da vida de Elza Soares. Tornou-se símbolo para mulheres do Brasil, que se identificam com a canção que começa dizendo “meu choro não é nada além de carnaval”.

Na canção que prega a liberdade feminina e o direito da mulher de viver livre de qualquer violência, Elza canta em alto e bom som “cê vai se arrepender de levantar a mão para mim”.

O samba-rap escrito por Caetano, é uma das canções mais importantes da trajetória da artista, por marcar o período em que a cantora quase desistiu da carreira.

Se Acaso Você Chegasse

A gravação marca o lançamento do primeiro disco de Elza, de mesmo título. Apesar de composta por Lupicínio Rodrigues, o samba ficou conhecido nas rádios na voz da cantora.

Diferente do teor político das músicas de Elza Soares, nesta canção gravada em 2003 para a trilha sonora do filme “Lisbela e o Prisioneiro”, ela canta sobre as agruras de um relacionamento em crise.

Elza contou que gravou a canção na Itália, com Jorge Ben Jor em uma apresentação no Teatro Sistina. Apesar de não ser a mais lembrada, a canção está entre as mais ouvidas nos aplicativos de música.

A Coisa Tá Preta, com MC Rebecca

Elza se junta a uma das vozes do funk para ressignificar o termo “a coisa tá preta”. A canção, que uniu as vozes de duas mulheres pretas de gerações diferentes, levanta a bandeira contra o racismo, um dos temas mais presentes nas canções de Elza Soares.

Já em 1965, Elza quebrava parede ao cantar a história de uma amante que está satisfazendo os desejos de um homem casado.