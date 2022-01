‘A música está em silêncio’, diz Ana Mametto, que interpretou Elza Soares em musical

A cantora e atriz baiana Ana Mametto foi uma das intérpretes de Elza Soares no musical em homenagem à Mulher do Fim do Mundo. Nesta quinta-feira (20), em entrevista ao iBahia, Ana Mametto falou sobre a perda da grande artista brasileira.

“Uma grande tristeza para nós, mulheres pretas, perder a maior diva PRETA desse país! Tive a honra de participar do musical Elza, conhecer a sua história e perceber que todas nós temos uma Elza dentro da gente! O espetáculo venceu diversos prêmios como o Shell (Melhor Música), Reverência (Melhor Espetáculo, Direção, Autor e Categoria Especial), Cesgranrio (Melhor Direção e Melhor Elenco), APCA (Melhor Dramaturgia), Reverência (Melhor Espetáculo, Direção, Autor e Categoria Especial), entre outros.