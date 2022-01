A noite dos românticos: confira resumo sobre a festa do BBB 22

O BBBB 22 veio para provar que o fim do casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina não representou a extinção do romantismo. Prova disso é quantidade de casais formados, ou quase isso, durante a Festa Boteco da Above.

Confira abaixo um resumo do que rolou no BBB 22 durante a madrugada deste sábado (29).

1. Show de Ferrugem: o empurrãozinho que Jade e Paulo precisavam

Ferrugem foi quem comandou o show da festa. Além de envolver a casa com as músicas de pagode, a pedido dos fãs, o cantor soltou indiretas para Jade e Paulo Gustavo.

No entanto não foi dessa vez que rolou o beijo entre o atleta e a influenciadora. Mas, daqui, a gente continua na torcida, não é mesmo?

2. O beijo da noite: Linn e Maria

O beijão entre Linn da Quebrada e Maria foi o assunto da madrugada. As duas trocaram carinhos durante toda a festa e levaram os telespectadores à loucura.

3. Eslô e Lucas: confinados e apaixonados

Lucas e Eslovênia passaram boa parte da festa agarradinhos. Os dois trocaram declarações e o estudante de medicina chegou a falar que a sister era o porto seguro dele.

4. Lais e Rodrigo: uma novela sem fim

Lais e Rodrigo flertaram durante boa parte da festa. No entanto, após perguntar se a sister gostaria de beijá-lo, o brother falou que os dois não poderiam ficar. Quem entende?

5. Jessi e Eliezer: a paz selada

Jessi procurou Eli durante a festa após acreditar que o brother não gostava dela. Os dois se abraçaram e ela não escondeu que pretende construir uma amizade com o colega de confinamento.

6. Desabafo de Linn: amor e acolhimento

Após beijar Maria, Linn se sentiu apreensiva com o julgamento do público e caiu no choro. No entanto, ela foi consolada por outros participantes, que afirmaram que não era errado ser livre.