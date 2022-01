Abandonou a TV? Saiba por onde anda Nívea Stelmann, a Ranya de ‘O Clone’

Apesar de ter aparecido recentemente em “O Clone”, Ranya ainda dará muita dor de cabeça para Jade (Giovanna Antonelli) e Said (Dalton Vigh), na trama reprisada pela TV Globo.

Vivida pela atriz Nívea Stelmann, a segunda esposa do ricaço foi um de seus maiores destaques na carreira, que conta com produções como “Chocolate com Pimenta”, “Alma Gêmea” e “Sete Pecados”. Seu último papel em uma trama global foi em 2011, quando viveu Lavínia em “Morde & Assopra”.

Nívea decidiu abandonar as novelas para se dedicar à família e, desde 2017, mora com o marido e os filhos nos Estados Unidos. Com mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, ela divide com os fãs seu dia a dia e prefere seguir uma vida mais tranquila.

“É a rotina de uma vida que sempre sonhei para mim. Calma, pacata, com estrutura e totalmente voltada para a minha família. Trabalho, cuido dos meus filhos, da minha casa e do meu casamento”, revelou em uma entrevista para o UOL.

Apesar de estar feliz com sua nova realidade ela afirmou que deixa as portas abertas para as oportunidades. “O futuro só Deus sabe. Deixamos portas abertas em todos os lugares”, explicou.

A atriz ainda relembrou suas cenas de “O Clone” que considera inesquecíveis. “As cenas da lua de mel da minha personagem e do casamento, porque foram dirigidas com muito tempo e delicadeza pelo Jayme. Nunca esquecerei”, finalizou.