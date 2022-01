Aberto da Austrália: Medvedev avança e lamenta calendário ‘impossível’

Campeão do Aberto dos Estados Unidos, Daniil Medvedev, venceu o suíço Henri Laaksonen na terça-feira (18) e chegou à segunda rodada do Aberto da Austrália. O tenista, favorito para ganhar o torneio australiano após a deportação de Novak Djokovic, teve apenas 14 dias de descanso no final de 2021 antes de disputar o ATP Cup.