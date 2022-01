Abono salarial PIS/Pasep em dobro: Veja os benefícios que podem ser concedidos em 2022

Em 2022, trabalhadores podem ter acesso a dois pagamentos do PIS/Pasep, sendo o abono salarial e as cotas do fundo. Mas afinal, quais são as diferenças entre os benefícios? Veja mais a seguir.

Diferenças entre o abono salarial e as cotas do fundo

O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício pago anualmente para os trabalhadores com carteira assinada que se encaixam nas seguintes regras:

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos há cinco anos;

Ter recebido média de até dois salários mínimos por mês no ano-base.

Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anula de Informações Sociais (RAIS).

Já as cotas do fundo PIS/Pasep, é um benefício pago somente uma vez aos trabalhadores, especificamente para aqueles que trabalham com carteira assinada atividade entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Caso o trabalhador já tenha falecido, o direito as cotas do fundo é estendido aos herdeiros e dependentes do titular. O saque deve ser realizado por meio da Caixa Econômica Federal até 1º de junho de 2025.

Calendário do abono salarial PIS/Pasep

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e o Pasep aos servidores públicos. As instituições financeiras responsáveis pelos benefícios é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, respectivamente.

Caso o trabalhador se encaixe nos critérios mencionado acima, poderá receber o benefício este ano. Lembrando que o pagamento será referente ao ano-base 2020. Veja os calendários abaixo:

Calendário de pagamento do PIS

Nascidos em janeiro: recebem dia 08 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em abril: recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em maio: recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em junho: recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em julho: recebem dia 15 de março;

Nascidos em agosto: recebem dia 17 de março;

Nascidos em setembro: recebem dia 22 de março;

Nascidos em outubro: recebem dia 24 de março;

Nascidos em novembro: recebem dia 29 de março;

Nascidos em dezembro: recebem dia 31 de março.

Calendário de pagamento do Pasep

Final da inscrição 0 ou 1: recebem dia 15 de fevereiro;

Final da inscrição 2 ou 3: recebem dia 17 de fevereiro;

Final da inscrição 4: recebem dia 22 de fevereiro;

Final da inscrição 5: recebem dia 24 de fevereiro;

Final da inscrição 6: recebem dia 15 de março;

Final da inscrição 7: recebem dia 17 de março;

Final da inscrição 8: recebem dia 22 de março;

Final da inscrição 9: recebem dia 24 de março.

Valor do abono salarial PIS/Pasep

O valor do abono salarial pode chegar até um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022) de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base, ou seja, em 2020. Veja as proporções na tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Consulta do abono salarial PIS/Pasep

Os trabalhadores que recebem o PIS podem realizar a consulta da situação do benefício nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já os beneficiários vinculados ao Pasep, podem fazer verificar o benefício por meio da página Consulte seu Pasep.

Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior). Para ambos os programas, os trabalhadores podem consultar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no telefone 158.