Acer apresenta adições “ultraportáteis” à linha de notebooks Swift X

A Acer anunciou um par de adições à sua linha fina e leve de notebooks Swift X com dois modelos de 14 e 16 polegadas. Novos PCs Aspire C27 e C24 All-in-One (AIO) também foram lançados. Todos os novos computadores possuem os mais recentes processadores Intel Core de 12ª geração.

O destaque são as novidades da linha ultraportátil. O Swift X (SFX14-51G) de 14 polegadas, por exemplo, pesa apenas 1,4 quilo, mas guarda um processador Intel Core de 12ª geração com até 14 núcleos e GPU de laptop Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Essa configuração se “esconde” dentre de um chassi de alumínio fino de 17,9 milímetros.

As configurações são interessantes para quem gosta de jogar ou trabalha com softwares mais pesados – como os designers. Por isso, o notebook conta com ventilador, teclado de entrada de ar e tubos de calor duplos para dissipar o calor gerado por este hardware, ajudando o dispositivo a manter o desempenho.

Co-projetado com a Intel, o dispositivo atenderá aos requisitos de um notebook Intel Evo por meio das especificações de hardware da Intel e metas de experiência chave para capacidade de resposta, despertar instantâneo, duração da bateria, carga rápida e colaboração inteligente.

Modelo de 16 polegadas é mais “frio”

Já o modelo de 16 polegadas (SFX16-52G) apresenta processadores Intel Core de 12ª geração com até 14 núcleos (6 núcleos P e 8 núcleos E) e gráficos Intel Arc. O dispostivo usa seus cinco centímetros extras para fornecer um pouco mais de potência de resfriamento: ventiladores duplos, tubos de calor de cobre duplos, um teclado de entrada de ar e uma porta de exaustão lateral maior.

Ambos os modelos contam com Windows 11 e apresentam uma tela IPS de proporção de aspecto de 16:10. Além de 32 GB de memória LPDDR5 e 2 TB de armazenamento SSD PCIe para uma navegação mais rápida, os novos modelos Swift X combinam Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) para conectividade mais rápida e estável.

A partir daí, os laptops incluem duas portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C com Thunderbolt 4 (até 40 GBs), duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A, HDMI 2.0 e um leitor de impressão digital. Ambos os modelos contam com uma câmera frontal FHD com Noise tecnologia de redução (TNR) para imagens de alta qualidade, mesmo em condições de baixa luz, assim como a Acer Temporal e Acer PurifiedVoice™ com redução de ruído AI mais claras com-chamadas, e áudio DTS.

Acer Aspire C27 e C24 — Estações de trabalho multifuncionais

Os PCs Aspire C27 (27 polegadas, C27-1751) e C24 (24 polegadas, C24-1750) All-In-One (AIO) foram atualizados com o Windows 11 e com os mais recentes processadores Intel Core i7 de 12ª geração, placa de vídeo Nvidia GeForce MX550 mais recente e 64 GB de RAM DDR4, além de um SSD de 1 TB e um HD de 2 TB.

Entre outras configurações técnicas, os modelos também contam com Wi-Fi 6E para conectividade rápida e estável, Bluetooth 5.2 para compartilhamento simplificado de dados entre dispositivos e Thunderbolt 4 para 40 Gbps de largura de banda bidirecional.

Como eles foram projetados para o trabalho em casa, a Acer focou nas soluções de videochamada. O Aspire C27, por exemplo, atende à essa necessidade com uma webcam FHD 1080p e dois microfones estéreo. Ele também pode ser inclinado (webcam de -5 a 25°), permitindo que os usuários encontrem o melhor ângulo antes de começar uma reunião. A tecnologia Acer BlueLightShield oferece uma visualização mais confortável e, quando a chamada termina, uma tampa fecha a webcam.

Como um toque final, o AIO ultrafino oferece organização e economia de espaço e gerenciamento de cabos, mantendo o espaço de trabalho mais limpo e sem muitos fios para atrapalhar. O acabamento do Aspire C27 e 24 é preto com detalhes em platina.