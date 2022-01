‘Acho que fui estuprada’, diz Mônica Martelli ao revelar descoberta em programa; entenda

Mônica Martelli revelou que sofreu um estupro e só conseguiu perceber a violência sofrida através de sua participação no programa “Saia Justa” do canal fechado, GNT. A atriz falou com o “Splash”, do UOL, sobre o assunto.

“Eu estava nesse sofá quando virei para Astrid (outra apresentadora do programa) e falei: ‘Gente, acho que fui estuprada se isso é considerado estupro!’ “, explicou Mônica.

[saiba_mais]]

O programa, que funciona como uma espécie de roda de conversas sobre assuntos femininos, é apresentado por Pitty, Gaby Amarantos, Astrid Fontenelle e a própria Mônica. Ele foi o responsável, na visão da atriz, por quebrar tabus pessoais.

“Essa forma abusiva como tratam o corpo da mulher é normal para a gente, de nos protegermos com um casaco de moletom para o cara não colocar a língua para fora ou para não ouvirmos piadinhas. Sempre foi normal. A partir do momento que a discussão veio, eu falei, acho que fui abusada. Descobri isso aqui”, disse.