Acidente entre ônibus e veículo deixa cinco feridos na AL-105

Uma garota de apenas dois anos e mais quatro pessoas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira, 21, após uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus. O caso aconteceu na AL-105, nas imediações da usina Cachoeira do Meirim, no Benedito Bentes, parte alta de Maceió.

Testemunhas contaram que um veículo, de cor preta, e um ônibus colidiram frontalmente em um trecho da rodovia estadual. Com o acidente, três adultos e duas crianças ficaram feridos.

Para o acidente, o Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas, com 17 militares, e o Samu liberou uma equipe de motolância, duas Unidades de Suporte Básico (USBs), duas Unidades de Suporte Avançado (USAs), além do helicóptero Falcão 05 do Serviço Aeromédico do Samu Alagoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram atendimento pré-hospitalar a dois feridos. Uma mulher de 56 anos, que reclamava de dor na coluna vertebral, foi atendida pela AR-50 e uma mulher de 28 anos, que apresentava dor lombar, recebeu os primeiros socorros da AR-51.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Samu informou que realizou atendimento as demais vítimas. Isaías Edvaldo de Lima, de 66 anos, e duas criança de 11 anos e dois anos. O caso mais grave é de da menina de dois anos, que estava inconsciente e precisou ser entubada antes ser encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) pela aeronave Falcão 05.

Todas as vítimas foram levadas ao HGE para atendimento médico. Até o momento, não se sabe as causas e as circunstâncias do acidente. Equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) estiveram no local para os levantamentos necessários. Por conta da colisão, o trânsito na região ficou congestionado.

Confira nota do Samu na íntegra:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alagoas foi acionado na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 14h30, para atender uma ocorrência de colisão carro x ônibus no Benedito Bentes, na região da Cachoeira do Meirim.

As cinco vítimas foram atendidas por uma equipe de motolância, duas Unidades de Suporte Básico (USBs), duas Unidades de Suporte Avançado (USAs), além do helicóptero Falcão 05 do Serviço Aeromédico do Samu Alagoas. Com a ocorrência ainda em procedimentos de operação, todas as vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

VÍTIMAS

– Isaías Edvaldo de Lima, 66 anos;

– Homem de 60 anos ainda não identificado;

– Adolescente do sexo masculino de 11 anos ainda não identificado;

– Homem de 25 anos ainda não identificado;

– Criança do sexo masculino de nome e idade não identificados.